सीबीएसई: 12वीं की परीक्षाएं कब से होंगी शुरू, किस दिन कौन से विषय का एग्जाम? छात्र यहां पढ़ें पूरा शेड्यूल
सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027 तक होंगी। सभी पेपर सुबह 10:30 बजे शुरू होंगे। इस बार कुल 121 विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छात्र अपनी स्ट्रीम और चुने हुए विषयों के अनुसार परीक्षा की तारीख और समय देख सकते हैं।
विस्तार
कितने विषयों में होगी परीक्षा?सीबीएसई की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कक्षा 12 के छात्र कुल 121 विषयों की परीक्षा देंगे। इनमें विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स और अलग-अलग भाषाओं के विषय शामिल हैं। सभी छात्रों के विषय एक जैसे नहीं होते, इसलिए हर छात्र को अपनी चुनी हुई स्ट्रीम और विषयों के हिसाब से डेटशीट देखनी चाहिए। पीसीएम के छात्रों को खास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित की तारीखें नोट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी और अन्य चुने गए विषयों की परीक्षा तारीख भी जांच लें।
CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा डेटशीट 2027
|
तारीख और दिन
|
परीक्षा का समय
|
विषय
|
16 फरवरी, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
भौतिक विज्ञान
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
भरतनाट्यम (नृत्य)
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
कुचिपुड़ी (नृत्य)
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
ओडिसी (नृत्य)
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
मणिपुरी (नृत्य)
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
कथकली (नृत्य)
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
सौंदर्य एवं कल्याण
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बागवानी
|
17 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
लागत लेखांकन
|
18 फरवरी, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
शारीरिक शिक्षा
|
19 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
जैव प्रौद्योगिकी
|
19 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
उद्यमिता
|
19 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)
|
19 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
शॉर्टहैंड (हिंदी)
|
19 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
लैंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएट
|
20 फरवरी, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी
|
20 फरवरी, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मास मीडिया स्टडीज
|
20 फरवरी, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
डिजाइन थिंकिंग एवं इनोवेशन
|
22 फरवरी, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)
|
22 फरवरी, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
ऑटोमोटिव
|
22 फरवरी, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
फैशन स्टडीज
|
23 फरवरी, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
अकाउंटेंसी
|
24 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
चित्रकला
|
24 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
ग्राफिक्स
|
24 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मूर्तिकला
|
24 फरवरी, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
एप्लाइड आर्ट (कमर्शियल आर्ट)
|
25 फरवरी, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
भूगोल
|
26 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
ऑफिस प्रोसीजर एवं प्रैक्टिस
|
26 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
लाइब्रेरी एवं इन्फॉर्मेशन साइंस
|
26 फरवरी, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा
|
27 फरवरी, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
रसायन विज्ञान
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
उर्दू इलेक्टिव
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
संस्कृत इलेक्टिव
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
कर्नाटक संगीत (वोकल)
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
कर्नाटक संगीत (मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट)
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
कर्नाटक संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट)
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
उर्दू कोर
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बीमा
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी
|
1 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
खाद्य पोषण एवं आहार विज्ञान
|
2 मार्च, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मनोविज्ञान
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
पंजाबी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बंगाली
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
तमिल
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
तेलुगु
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
सिंधी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मराठी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
गुजराती
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मणिपुरी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मलयालम
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
उड़िया
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
असमिया
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
कन्नड़
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
अरबी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
तिब्बती
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
फ्रेंच
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
जर्मन
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
रूसी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
फारसी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
लिम्बू
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
लेप्चा
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
तेलुगु-तेलंगाना
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बोडो
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
तांगखुल
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
जापानी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
भूटिया
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
स्पेनिश
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
कश्मीरी
|
3 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मिजो
|
4 मार्च, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस
|
4 मार्च, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
योग
|
4 मार्च, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर
|
5 मार्च, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
अंग्रेजी इलेक्टिव
|
5 मार्च, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
अंग्रेजी कोर
|
6 मार्च, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
खाद्य उत्पादन
|
6 मार्च, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
स्वास्थ्य देखभाल
|
6 मार्च, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
डिजाइन
|
8 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
पर्यटन
|
8 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
एयर कंडीशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन
|
9 मार्च, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
गणित
|
9 मार्च, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
एप्लाइड गणित
|
11 मार्च, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
गृह विज्ञान
|
12 मार्च, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
टाइपोग्राफी एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन
|
13 मार्च, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
हिंदी इलेक्टिव
|
13 मार्च, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
हिंदी कोर
|
15 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
हिंदुस्तानी संगीत (वोकल)
|
15 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
हिंदुस्तानी संगीत (मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट)
|
15 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
हिंदुस्तानी संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट)
|
16 मार्च, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
अर्थशास्त्र
|
17 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर
|
18 मार्च, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मार्केटिंग
|
19 मार्च, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
राजनीति विज्ञान
|
20 मार्च, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
|
22 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
भारत की ज्ञान परंपरा एवं प्रथाएं
|
22 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
भोटी
|
22 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
कोकबोरोक
|
22 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बैंकिंग
|
22 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी
|
24 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
कथक (नृत्य)
|
25 मार्च, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
जीव विज्ञान
|
27 मार्च, शनिवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
इतिहास
|
29 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट
|
29 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बागवानी
|
29 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
मेडिकल डायग्नोस्टिक्स
|
29 मार्च, सोमवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
सेल्समैनशिप
|
30 मार्च, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
समाजशास्त्र
|
31 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज
|
31 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
कंप्यूटर साइंस
|
31 मार्च, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
सूचना प्रौद्योगिकी
|
1 अप्रैल, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बिजनेस स्टडीज
|
1 अप्रैल, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
|
6 अप्रैल, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
संस्कृत कोर
|
6 अप्रैल, मंगलवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
कराधान
|
7 अप्रैल, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
मल्टीमीडिया
|
7 अप्रैल, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
टेक्सटाइल डिजाइन
|
7 अप्रैल, बुधवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे
|
डेटा साइंस
|
8 अप्रैल, गुरुवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
लीगल स्टडीज
|
9 अप्रैल, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
रिटेल
|
9 अप्रैल, शुक्रवार
|
सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे
|
वेब एप्लीकेशन
कमेंट
कमेंट X