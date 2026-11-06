सीबीएसई: 10वीं-12वीं बोर्ड की डेटशीट जारी, 16 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; जानें पूरी तारीखें

10वीं की परीक्षाएं कब तक चलेंगी?

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CBSE Class 10 Date Sheet 2027: विषयवार परीक्षा कार्यक्रम

परीक्षा की तारीख विषय परीक्षा का समय 16 फरवरी 2027 पेंटिंग सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 17 फरवरी 2027 गणित (स्टैंडर्ड), गणित (बेसिक) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 18 फरवरी 2027 ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोडक्शन, माटी-पॉल्ट्री, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स, डेटा साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 19 फरवरी 2027 होम साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 20 फरवरी 2027 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, उर्दू कोर्स-B सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 22 फरवरी 2027 साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 23 फरवरी 2027 इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 24 फरवरी 2027 कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 25 फरवरी 2027 रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, हेल्थ केयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ऑपरेशनल टिल्स एंड साइंसेज, डिजाइन एंड इनोवेशन सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 26 फरवरी 2027 इंग्लिश (कम्युनिकेटिव), इंग्लिश (लैंग्वेज एंड लिटरेचर) सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 27 फरवरी 2027 सिंधी, मलयालम, ओड़िया, असमिया, कन्नड़, नेपाली, तिब्बती सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 1 मार्च 2027 अरबी, संस्कृत (कम्युनिकेटिव), संस्कृत, राई, गुरुंग, तामंग, शेर्पा सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 2 मार्च 2027 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 3 मार्च 2027 हिंदी कोर्स-A, हिंदी कोर्स-B सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 4 मार्च 2027 उर्दू कोर्स-A, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलुगु-तेलंगाना सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 5 मार्च 2027 मैंगो, कश्मीरी, अरबी, सिंधु, फ्रेंच सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 5 मार्च 2027 कर्नाटक संगीत (वोकल), कर्नाटक संगीत (मेलॉडिक इंस्ट्रूमेंट), कर्नाटक संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट), हिंदुस्तानी संगीत (वोकल), हिंदुस्तानी संगीत (मेलॉडिक इंस्ट्रूमेंट), हिंदुस्तानी संगीत (परकशन इंस्ट्रूमेंट) सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक 8 मार्च 2027 नृत्य सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 8 मार्च 2027 सोशल साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक 9 मार्च 2027 सिधांनी, जर्मन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, भोटिया, डीड़ी, तांग्कुल, जापानी, भुरिया, चिनिया, ड्ज़ोंगनी, मिजो, बहारा भाषा, थाई, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक

12वीं के पेपर कब होंगे खत्म?

सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होकर 9 मार्च 2027 तक चलेंगी। इस बार 10वीं के छात्रों को कुल 83 विषयों की परीक्षा देनी होगी। बोर्ड ने सभी विषयों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की हैं। छात्र अपनी डेटशीट देखकर यह जान सकते हैं कि किस दिन किस विषय का पेपर होगा। इससे उन्हें पढ़ाई का समय बांटने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। छात्रों को सलाह है कि वे अपनी परीक्षा की तारीखें ध्यान से देख लें, ताकि किसी भी पेपर को लेकर कोई उलझन न रहे।

सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं भी 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। हालांकि, इनका शेड्यूल 10वीं से ज्यादा लंबा है। 12वीं के आखिरी पेपर 9 अप्रैल 2027 तक होंगे। इस कक्षा के छात्रों को कुल 121 विषयों की परीक्षा देनी होगी। इसमें अलग-अलग विषयों के लिए अलग तारीखें तय की गई हैं। इसलिए छात्रों को अपनी स्ट्रीम और चुने गए विषयों के अनुसार डेटशीट देखनी चाहिए। परीक्षा की तारीख पहले से पता होने पर छात्र हर विषय की तैयारी के लिए समय तय कर सकते हैं और आखिरी समय की जल्दबाजी से बच सकते हैं।

परीक्षा कितने बजे से शुरू होगी?

सीबीएसई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। छात्रों को परीक्षा के दिन समय का खास ध्यान रखना होगा। उन्हें अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है और किन चीजों को साथ ले जाने की अनुमति है, इसकी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी। छात्रों को परीक्षा से पहले अपने विषय, तारीख और परीक्षा केंद्र की जानकारी अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए। इससे परीक्षा वाले दिन किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब से शुरू होंगी?

सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाओं वाले स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। वहीं, सर्दियों वाले इलाकों के स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें अलग रखी गई हैं। ऐसे स्कूलों में ये परीक्षाएं 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 तक होंगी। छात्रों को अपने स्कूल से प्रैक्टिकल परीक्षा का पूरा शेड्यूल पता कर लेना चाहिए। दोनों तरह के स्कूलों के लिए तारीखें अलग हैं, इसलिए छात्रों को यह देखना जरूरी है कि उनका स्कूल किस श्रेणी में आता है।

कहां देख सकते हैं पूरी डेटशीट?

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की दूसरी वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर भी परीक्षा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। छात्रों को वेबसाइट पर अपनी कक्षा की डेटशीट खोलकर विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और समय देखना चाहिए। डेटशीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी रखा जा सकता है, ताकि पढ़ाई की योजना बनाते समय उसे आसानी से देखा जा सके। छात्रों को किसी दूसरी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के बजाय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।