बिहार बोर्ड डेटशीट 2027: मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा का पूरा कार्यक्रम हुआ जारी, जानें कब-कौन सा एग्जाम

दिनांक एवं दिन प्रथम पाली (सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 बजे तक) द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक)

19 नवंबर 2026 (गुरुवार) विज्ञान: भौतिकी (117)

कला: दर्शनशास्त्र (320)

वाणिज्य: उद्यमिता (218)

व्यावसायिक: आधारभूत पाठ्यक्रम (402) कला: राजनीति विज्ञान (322)

वाणिज्य: लेखाशास्त्र (220)

विज्ञान: रसायन विज्ञान (118)

व्यावसायिक: ऐच्छिक विषय ट्रेड पेपर-1 (कोड 404–430)

20 नवंबर 2026 (शुक्रवार) विज्ञान: गणित (121)

कला: गणित (327)

व्यावसायिक: ऐच्छिक विषय ट्रेड पेपर-2 (कोड 431–457) कला: भूगोल (323)

विज्ञान: जीव विज्ञान (119)

वाणिज्य: व्यवसाय अध्ययन (217)

21 नवंबर 2026 (शनिवार) विज्ञान: अंग्रेजी (105, 124)

वाणिज्य: अंग्रेजी (205, 223)

कला: अंग्रेजी (305, 330)

व्यावसायिक: अंग्रेजी (403) भाषा विषय: उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली एवं बांग्ला। विषय कोड संकाय के अनुसार अलग-अलग होंगे।

25 नवंबर 2026 (बुधवार) विज्ञान: कृषि (120)

कला: अर्थशास्त्र (326)

वाणिज्य: अर्थशास्त्र (219) कला: मनोविज्ञान (324)

26 नवंबर 2026 (गुरुवार) कला: समाजशास्त्र (325) कला: संगीत (318)

27 नवंबर 2026 (शुक्रवार) कला: इतिहास (321) कला: गृह विज्ञान (319)