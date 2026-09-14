डुसू चुनाव: एबीवीपी के घोषणापत्र में हॉस्टल और रोजगार पर जोर, आइसा-एसएफआई ने किन विषयों को बनाया मुद्दा?

छात्र आंदोलन का भी जिक्र

आइसा डीयू सचिव अंजलि ने कहा कि इस बार का चुनाव जंतर-मंतर पर आंदोलन और सत्य निकेतन हादसे की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इन छात्र आंदोलनों में प्रगतिशील संगठनों ने अग्रिम भूमिका निभाई है।



इसका लाभ चुनाव में गठबंधन को मिलेगा। गठबंधन की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अनन्या ने सत्य निकेतन हादसे को प्रमुख मुद्दा बनाया है। उत्तराखंड की रहने वाली अनन्या ने कहा कि वह सत्य निकेतन के आसपास रह चुकी हैं। वहां छात्रों के रहने की परिस्थितियों से परिचित हैं। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग को आगे बढ़ाने की बात कही।



उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार अक्षत ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को छात्र आंदोलन से जोड़ते हुए कहा कि वह प्रयागराज से हैं। उनका परिवार पटना, दिल्ली और प्रयागराज के बीच रहा है। उन्होंने री-नीट 2026 से प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी अनुभव ने उन्हें जंतर-मंतर के छात्र आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।



सचिव पद की स्टॉजिन ने कहा कि वह लद्दाख के एक गांव से आती हैं। रामजस छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्होंने कॉलेज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उनका प्रयास कैंपस में अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के साथ परिसर को सभी विद्यार्थियों के लिए अधिक समावेशी और सुगम बनाने का रहेगा।