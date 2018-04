गुरुवार को जारी हुए intermediate 2nd year के रिजल्ट में इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी।



टॉपरों के नाम की सूची



MPC(Maths, Physics and Chemistry)



वर्धन रेड्डी- 992/1000

अफ्रान शेख- 991/1000



BPC (Biology, Physics and Chemistry)



दिक्षिता- 990/1000

कीर्ति- 990/1000



MEC (Maths, Economics and Chemistry)



प्रशांत- 982/1000

अभिषेक- 981/1000



टॉप 3 जिलें- कृष्णा (84), नेलोर (77), गूंटूर (76)