बीटीईयूपी: जून 2026 की परीक्षाओं का पुनर्मूल्यांकन परिणाम जारी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट, समझें सभी स्टेप्स

बीटीईयूपी ने जून 2026 की परीक्षाओं का री-इवैल्यूएशन रिजल्ट ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in या रिजल्ट पोर्टल पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए नामांकन संख्या (Enrolment Number) सहित मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।

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