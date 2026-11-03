एआईएसएसईई 2027: सैनिक स्कूलों में कक्षा छह और नौ में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी प्रवेश परीक्षा
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 2 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को होगी।
विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE-2027) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए देशभर के सैनिक स्कूलों और मान्यता प्राप्त नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा। एनटीए ने 3 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। इच्छुक विद्यार्थी और उनके अभिभावक परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
AISSEE 2027: आवेदन से परीक्षा तक की जरूरी तारीखें
एनटीए की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन और प्रवेश परीक्षा से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
|कार्यक्रम
|तारीख
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|3 नवंबर 2026
|बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख
|2 दिसंबर 2026
|सामान्य आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख
|2 दिसंबर 2026
|विलंब शुल्क के साथ आवेदन
|3 से 6 दिसंबर 2026
|विलंब शुल्क के साथ फीस जमा करने की अंतिम तारीख
|6 दिसंबर 2026
|आवेदन में सुधार का मौका
|7 से 9 दिसंबर 2026
|परीक्षा शहर की जानकारी
|11 जनवरी 2027
|प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख
|25 जनवरी 2027
|प्रवेश परीक्षा
|31 जनवरी 2027
|परिणाम
|बाद में घोषित होगा
विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये देने होंगे।
कक्षा 6 और 9 के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताउम्मीदवार की आयु की गणना 31 मार्च 2027 के आधार पर की जाएगी।
|कक्षा
|जन्म की निर्धारित अवधि
|शैक्षणिक योग्यता
|कक्षा 6
|1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017
|कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या उसे पास कर चुका हो
|कक्षा 9
|1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014
|प्रवेश के समय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 पास हो
कक्षा 6 और कक्षा 9, दोनों में लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, कक्षा 9 में लड़कियों का प्रवेश संबंधित स्कूल में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। नए सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश के नियम और सीटें स्कूल के अनुसार अलग हो सकती हैं।
नए सैनिक स्कूलों में दाखिले के दो विकल्पस्वीकृत नए सैनिक स्कूलों (New Sainik Schools) में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
1. 40 प्रतिशत सीटें: श्रेणी ए
इन सीटों पर देशभर के योग्य उम्मीदवारों को अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए AISSEE 2027 में शामिल होना और निर्धारित योग्यता पूरी करना जरूरी है।
2. 60 प्रतिशत तक सीटें: श्रेणी बी
इन सीटों का लाभ उसी नए सैनिक स्कूल में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को मिलेगा।
- कक्षा 6 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी उस स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो।
- कक्षा 9 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी उसी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो।
- विद्यार्थी को AISSEE 2027 की परीक्षा भी पास करनी होगी।
कक्षा 6 और 9 की प्रवेश परीक्षा का पैटर्न
AISSEE-2027 में सभी विषयों के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा पेन-पेपर मोड में ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
|विवरण
|कक्षा 6
|कक्षा 9
|परीक्षा की अवधि
|150 मिनट
|180 मिनट
|प्रश्नों का प्रकार
|बहुविकल्पीय (MCQ)
|बहुविकल्पीय (MCQ)
|परीक्षा का माध्यम
|13 भाषाएं
|केवल अंग्रेजी
|परीक्षा का तरीका
|पेन-पेपर और ओएमआर
|पेन-पेपर और ओएमआर
कक्षा 6 की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपनी भाषा में परीक्षा देने का अवसर मिल सके। वहीं, कक्षा 9 की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
एनटीए ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क तय किया है।
|श्रेणी
|आवेदन शुल्क
|सामान्य वर्ग
|₹850
|रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चे
|₹850
|ओबीसी-एनसीएल
|₹850
|एससी/एसटी
|₹700
विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने पर सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को सामान्य आवेदन शुल्क के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। बैंक या भुगतान सेवा के अतिरिक्त शुल्क और लागू कर अलग से देने होंगे। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
AISSEE 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाएं।
- AISSEE-2027 आवेदन लिंक खोलें।
- अपने ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए पंजीकरण करें।
- आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
- परीक्षा के लिए अपनी पसंद के चार शहरों का चयन करें।
- निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।
- भुगतान सफल होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
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