फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   AISSEE 2027 Registration Begins: Apply for Sainik School Class 6 and 9 Admission

एआईएसएसईई 2027: सैनिक स्कूलों में कक्षा छह और नौ में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी प्रवेश परीक्षा

Tue, 03 Nov 2026 04:27 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 03 Nov 2026 04:27 PM IST
सार

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 2 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 को होगी।

विज्ञापन
AISSEE 2027 Registration Begins: Apply for Sainik School Class 6 and 9 Admission
AISSEE 2027 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE-2027) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए देशभर के सैनिक स्कूलों और मान्यता प्राप्त नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा। एनटीए ने 3 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। इच्छुक विद्यार्थी और उनके अभिभावक परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन

AISSEE 2027: आवेदन से परीक्षा तक की जरूरी तारीखें

एनटीए की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन और प्रवेश परीक्षा से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

 

कार्यक्रम तारीख
ऑनलाइन आवेदन शुरू 3 नवंबर 2026
बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2026
सामान्य आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2026
विलंब शुल्क के साथ आवेदन 3 से 6 दिसंबर 2026
विलंब शुल्क के साथ फीस जमा करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026
आवेदन में सुधार का मौका 7 से 9 दिसंबर 2026
परीक्षा शहर की जानकारी 11 जनवरी 2027
प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 25 जनवरी 2027
प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027
परिणाम बाद में घोषित होगा

 

विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये देने होंगे।

कक्षा 6 और 9 के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार की आयु की गणना 31 मार्च 2027 के आधार पर की जाएगी।
कक्षा जन्म की निर्धारित अवधि शैक्षणिक योग्यता
कक्षा 6 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या उसे पास कर चुका हो
कक्षा 9 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 प्रवेश के समय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 पास हो

कक्षा 6 और कक्षा 9, दोनों में लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, कक्षा 9 में लड़कियों का प्रवेश संबंधित स्कूल में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। नए सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश के नियम और सीटें स्कूल के अनुसार अलग हो सकती हैं।
विज्ञापन

नए सैनिक स्कूलों में दाखिले के दो विकल्प

स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों (New Sainik Schools) में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

1. 40 प्रतिशत सीटें: श्रेणी ए
इन सीटों पर देशभर के योग्य उम्मीदवारों को अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए AISSEE 2027 में शामिल होना और निर्धारित योग्यता पूरी करना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


2. 60 प्रतिशत तक सीटें: श्रेणी बी
इन सीटों का लाभ उसी नए सैनिक स्कूल में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को मिलेगा।
  • कक्षा 6 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी उस स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो।
  • कक्षा 9 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी उसी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो।
  • विद्यार्थी को AISSEE 2027 की परीक्षा भी पास करनी होगी।
यदि श्रेणी B की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें श्रेणी A के तहत भरा जाएगा।

कक्षा 6 और 9 की प्रवेश परीक्षा का पैटर्न

AISSEE-2027 में सभी विषयों के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा पेन-पेपर मोड में ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

 
विवरण कक्षा 6 कक्षा 9
परीक्षा की अवधि 150 मिनट 180 मिनट
प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय (MCQ) बहुविकल्पीय (MCQ)
परीक्षा का माध्यम 13 भाषाएं केवल अंग्रेजी
परीक्षा का तरीका पेन-पेपर और ओएमआर पेन-पेपर और ओएमआर
 

कक्षा 6 की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपनी भाषा में परीक्षा देने का अवसर मिल सके। वहीं, कक्षा 9 की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी।

Trending Videos

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

एनटीए ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क तय किया है।

 
श्रेणी आवेदन शुल्क
सामान्य वर्ग ₹850
रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चे ₹850
ओबीसी-एनसीएल ₹850
एससी/एसटी ₹700
 

विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने पर सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को सामान्य आवेदन शुल्क के अलावा 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। बैंक या भुगतान सेवा के अतिरिक्त शुल्क और लागू कर अलग से देने होंगे। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

AISSEE 2027 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाएं।
  2. AISSEE-2027 आवेदन लिंक खोलें।
  3. अपने ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए पंजीकरण करें।
  4. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
  5. परीक्षा के लिए अपनी पसंद के चार शहरों का चयन करें।
  6. निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  7. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।
  8. भुगतान सफल होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed