एआईएसएसईई 2027: सैनिक स्कूलों में कक्षा छह और नौ में दाखिले के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी प्रवेश परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE-2027) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए देशभर के सैनिक स्कूलों और मान्यता प्राप्त नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा। एनटीए ने 3 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। इच्छुक विद्यार्थी और उनके अभिभावक परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

AISSEE 2027: आवेदन से परीक्षा तक की जरूरी तारीखें

एनटीए की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, आवेदन और प्रवेश परीक्षा से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

कार्यक्रम तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 3 नवंबर 2026 बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2026 सामान्य आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2026 विलंब शुल्क के साथ आवेदन 3 से 6 दिसंबर 2026 विलंब शुल्क के साथ फीस जमा करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 आवेदन में सुधार का मौका 7 से 9 दिसंबर 2026 परीक्षा शहर की जानकारी 11 जनवरी 2027 प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 25 जनवरी 2027 प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी 2027 परिणाम बाद में घोषित होगा

विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 500 रुपये देने होंगे।





कक्षा 6 और 9 के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता

कक्षा जन्म की निर्धारित अवधि शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 कक्षा 5 में पढ़ रहा हो या उसे पास कर चुका हो कक्षा 9 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 प्रवेश के समय किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 पास हो

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नए सैनिक स्कूलों में दाखिले के दो विकल्प

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कक्षा 6 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी उस स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो।

कक्षा 9 में प्रवेश के लिए विद्यार्थी उसी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो।

विद्यार्थी को AISSEE 2027 की परीक्षा भी पास करनी होगी।

कक्षा 6 और 9 की प्रवेश परीक्षा का पैटर्न

उम्मीदवार की आयु की गणना 31 मार्च 2027 के आधार पर की जाएगी।कक्षा 6 और कक्षा 9, दोनों में लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, कक्षा 9 में लड़कियों का प्रवेश संबंधित स्कूल में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। नए सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश के नियम और सीटें स्कूल के अनुसार अलग हो सकती हैं।स्वीकृत नए सैनिक स्कूलों (New Sainik Schools) में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।इन सीटों पर देशभर के योग्य उम्मीदवारों को अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए AISSEE 2027 में शामिल होना और निर्धारित योग्यता पूरी करना जरूरी है।इन सीटों का लाभ उसी नए सैनिक स्कूल में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को मिलेगा।यदि श्रेणी B की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें श्रेणी A के तहत भरा जाएगा।

AISSEE-2027 में सभी विषयों के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा पेन-पेपर मोड में ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

विवरण कक्षा 6 कक्षा 9 परीक्षा की अवधि 150 मिनट 180 मिनट प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय (MCQ) बहुविकल्पीय (MCQ) परीक्षा का माध्यम 13 भाषाएं केवल अंग्रेजी परीक्षा का तरीका पेन-पेपर और ओएमआर पेन-पेपर और ओएमआर

कक्षा 6 की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपनी भाषा में परीक्षा देने का अवसर मिल सके। वहीं, कक्षा 9 की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी।