BHU UET PET 2021: बीएचयू में दाखिला आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

{"_id":"61360b258ebc3e2f792b1b6d","slug":"bhu-uet-pet-last-date-to-apply-is-extended-till-september-12-for-admission-2021","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"BHU UET PET 2021: \u092c\u0940\u090f\u091a\u092f\u0942 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093e\u0916\u093f\u0932\u093e \u0906\u0935\u0947\u0926\u0928 \u0915\u0940 \u0905\u0902\u0924\u093f\u092e \u0924\u093f\u0925\u093f \u0906\u0917\u0947 \u092c\u0922\u093c\u0940, \u0905\u092c \u0907\u0938 \u0924\u093e\u0930\u0940\u0916 \u0924\u0915 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0905\u092a\u094d\u0932\u093e\u0908","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Mon, 06 Sep 2021 06:09 PM IST

सार

BHU UET PET Last date to apply is Extended: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की यूईटी और पीईटी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए पंजीकरण 14 अगस्त से शुरू हुआ था। जो उम्मीदवार आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट https://bhuet.nta.nic.in/ पर जाएं और संबंधित यूईटी परीक्षा या पीईटी परीक्षा के लिए पंजीकरण करें।