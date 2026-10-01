अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026: प्रवेश-पत्र हुआ जारी, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड, कब होगी परीक्षा?

इन सेंटरों पर 18 अक्तूबर को होगी परीक्षा

आगरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, अल्मोड़ा, अयोध्या (फैजाबाद), बागेश्वर, बाराबंकी, चंपावत, हाथरस, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, चंडीगढ़, देहरादून, रूड़की, हरिद्वार, शामली, चंबा (हिमाचल), ऊना, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), कुल्लू, वाराणसी, हल्द्वानी, हिसार, उधम सिंह नगर, ललितपुर, इटावा, जालौन, झांसी, करनाल, लखनऊ, बहराइच, बिजनौर, फरीदाबाद, सोनीपत, मथुरा, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, नारनौल, सोलन, पिथौरागढ़, सिरमौर, रामपुर (हिमाचल प्रदेश) और गाजीपुर।