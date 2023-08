{"_id":"64e059fd1bc52ddd230742b8","slug":"ap-polycet-2023-seat-allotment-result-out-know-about-reporting-date-and-how-to-download-2023-08-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"AP POLYCET 2023: सीट आवंटन परिणाम जारी, कैसे करना है डाउनलोड और क्या है रिपोर्टिंग की आखिरी तिथि, जानिए...","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

Updated Sat, 19 Aug 2023 11:28 AM IST

AP POLYCET 2023 Seat Allotment Result: आंध्र प्रदेश पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP POLYCET) 2023 कॉलेज-वार सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया गया है। AP POLYCET 2023 आवंटन को appolycet.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। AP POLYCET 2023 सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।

23 अगस्त तक करें रिपोर्टिंग कॉलेज में सेल्फ-रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। आंध्र प्रदेश पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (AP POLYCET) एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन आंध्र प्रदेश में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (SBTET) द्वारा किया जाता है। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य के विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है।

दिशा निर्देशों का रखें ख्याल AP POLYCET हॉल टिकट (एडमिट कार्ड) में परीक्षा से जुड़े दिशानिर्देश, परीक्षा के दिन रिपोर्टिंग का समय और ड्रेस कोड सहित कई अन्य काम की जानकारियां भी लिखी हुई रहती हैं। AP POLYCET सीट आवंटन का परिणाम योग्यता, श्रेणी, लिंग, स्थानीय क्षेत्र, विशेष आरक्षण श्रेणी पर विचार करने के बाद घोषित किया गया है। AP POLYCET वेब ऑप्शन एंट्री 11 अगस्त को शुरू हुई थी और 14 अगस्त तक चली थी। उम्मीदवारों को 16 अगस्त को अपने वेब-विकल्पों को संपादित करने की भी अनुमति दी गई थी।

ऐसे डाउनलोड करें AP POLYCET allotment letter 2023 APPOLYCET की आधिकारिक वेबसाइट - appolycet.nic.in पर जाएं।

यहां पर AP POLYCET seat allotment 2023 के लिए बने लिंक पर क्लिक करें।

AP POLYCET उम्मीदवार का विवरण सबमिट करें।

AP POLYCET 2023 सीट आवंटन की एक कॉपी डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट भी निकाल लें।

AP POLYCET 2023 वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया है, "'लॉगिन' के माध्यम से साइन-इन करके आवंटन आदेश डाउनलोड करें।"