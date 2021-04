आंध्र प्रदेश: कक्षा पहली से नौवीं तक के स्कूल बंद करने के निर्देश, किया गर्मियों की छुट्टियों का एलान

आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा पहली से लेकर कक्षा नौवीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही गर्मियों की छुट्टियों का भी एलान कर दिया है। वहीं प्रदेश में कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी।

Andhra Pradesh government declares closure of academic year 2020-21 and announces summer holidays for Classes 1 to 9 from today for all schools functioning under all managements, in view of prevailing #COVID19 situation