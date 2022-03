{"_id":"624341bfc17605005b4688c1","slug":"aicte-clarify-studying-pcm-in-class-12-is-not-mandatory-for-admission-in-architecture","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राहत : आर्किटेक्चर में दाखिले के लिए 12वीं में पीसीएम की अनिवार्यता खत्म, एआईसीटीई ने की घोषणा","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

राहत : आर्किटेक्चर में दाखिले के लिए 12वीं में पीसीएम की अनिवार्यता खत्म, एआईसीटीई ने की घोषणा

सार PCM in Class 12 is Not Mandatory for Admission in Architecture : एआईसीटीई ने एलान किया है कि अब आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कक्षा 12वीं में पीसीएम की पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों की बड़ी राहत प्रदान की है। एआईसीटीई ने एलान किया है कि अब आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कक्षा 12वीं में पीसीएम की पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यानी एआईसीटीई ने आर्किटेक्चर में दाखिले के लिए 12वीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान या गणित (पीसीएम) आदि अब अनिवार्य विषय नहीं रहेंगे।

इसके साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा मंगलवार को जारी 2022-23 के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका के अनुसार, वास्तुकला या आर्किटेक्चर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित अब अनिवार्य विषय नहीं होंगे। वहीं, अन्य दो पाठ्यक्रमों फैशन प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग प्रौद्योगिकी में भी पीसीएम की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।



तकनीकी शिक्षा नियामक ने बीते साल कहा था कि जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान या गणित (पीसीएम) नहीं पढ़े हैं तो भी वे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे। एआईसीटीई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने प्रवेश प्रक्रिया पर सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिनके लिए पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को वैकल्पिक विषय बनाया जा सकता है। इस पैनल की सिफारिशों के आधार पर, उपरोक्त तीन पाठ्यक्रमों को चुना गया है। इनमें से कोई भी तीन विषय होना जरूरी हालांकि, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा जो विषय उपरोक्त तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं, उनमें कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान, इंफोर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जैव प्रौद्योगिकी, तकनीकी व्यावसायिक विषय, कृषि, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, व्यावसायिक अध्ययन और उद्यमिता आदि शामिल हैं।