Higher Studies in Europe: इस साल 174 भारतीय छात्रों ने जीतीं इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति, इनमें आधी छात्राएं

Erasmus Mundus Scholarship for Higher Studies in Europe: यूरोप में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों के अब तक के सबसे बड़े वार्षिक चयन में 174 उम्मीदवारों को इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति जीती है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में शुरू होने वाले डिग्री कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति चुने गए 174 भारतीय छात्रों में से आधी छात्राएं हैं।



भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने इस मील के पत्थर को चिह्नित करने के लिए शुक्रवार को प्रस्थान करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। 2022 में, 161 भारतीय छात्रों को इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल 174 भारतीय छात्रों ने इरास्मस छात्रवृत्ति जीती है, जो पिछले साल के 161 भारतीय छात्रों के आंकड़े को पार कर गया है। यह देखते हुए कि इरास्मस कार्यक्रम कितना प्रतिस्पर्धी है, यह एक बड़ी सराहना का पात्र है।

भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के प्रभारी सेप्पो नूरमी ने कहा कि इरास्मस कार्यक्रम न केवल छात्रों को अत्याधुनिक शिक्षा के अवसर और व्यावसायिक विकास प्रदान करता है, बल्कि उन्हें समृद्ध सांस्कृतिक अनुभव और यूरोप की विविधता का पता लगाने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। मैं सभी छात्रों को एक समृद्ध यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर में, 143 विभिन्न देशों के 2,835 छात्रों को कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

भारत भर के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हुए, इस वर्ष के इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और केरल से है।





सामूहिक रूप से, अगले दो वर्षों में भारतीय छात्रों की मेजबानी मुख्य रूप से 17 विभिन्न यूरोपीय संघ के देशों में की जाएगी। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए उड़ान भरने वाले छात्रों के लिए पहले मेजबान देशों में फ्रांस (48), इटली (27), बेल्जियम (20), फिनलैंड (11), स्पेन (10), यूनाइटेड किंगडम (5), पुर्तगाल ( 17), नीदरलैंड (04), जर्मनी (06), स्वीडन (02), ऑस्ट्रिया (06), डेनमार्क (04), आयरलैंड (02), हंगरी (02), तुर्की (02), चेक गणराज्य (04), एस्टोनिया (01), ग्रीस (01), नॉर्वे (01) और सर्बिया (01) आदि शामिल हैं।

यह यूरोपीय संघ द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इसके तहत इरास्मस मुंडस 2023-2025 बैच के चयनित भारतीय छात्रों को विभिन्न यूरोपीय देशों में स्थित कम से कम दो विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अनुसंधान करने और एक संयुक्त, दोहरी डिग्री या एकाधिक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।Read in English: Erasmus Mundus Awards Scholarships to 174 Indian Students for Higher Studies in Europe