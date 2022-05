{"_id":"62901d5ce32ab058df05f6f9","slug":"yasin-malik-first-night-passed-under-the-surveillance-of-cameras","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yasin Malik In Jail : कैमरों की निगरानी में कटी यासीन मलिक की पहली रात, कड़ी की गई सुरक्षा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 27 May 2022 06:07 AM IST