दिल्ली में कोरोना का कहर : बीते 24 घंटे में 3567 नए मामले आए सामने, 10 मरीजों की मौत

राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने 3,567 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की, जो करीब चार माह बाद दूसरी बार अधिकतम मामले दर्ज किए गए। इससे पहले बीते साल 3 दिसंबर को 3734 संक्रमित मिले थे। बढ़ते मामलों के साथ इस दिन की संक्रमण दर भी 4.48 फीसदी हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 12,647 हजार हो गई है। स्वस्थ होने पर 2,904 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली।

Delhi reports 3,567 fresh COVID cases, 2,904 recoveries, and 10 deaths in the last 24 hours



Active cases: 12,647

Total recoveries: 6,48,674

Death toll: 11,060 pic.twitter.com/h31S1Vomf2