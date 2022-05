{"_id":"627d9a4283a3fb7251309d08","slug":"today-anti-encroachment-campaign-will-run-from-samaypur-badli-to-rohini","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक्शन में बुलडोजर : आज समयपुर-बादली से रोहिणी तक चलेगा अतिक्रमण विरोधी अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 13 May 2022 05:07 AM IST