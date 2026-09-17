Delhi News: विपुल की कलाकृतियों के रंगों में दिखी तप की साधना

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नई दिल्ली। तप, अनुभव और भीतर की उथल-पुथल को रंगों और आकृतियों के माध्यम से अभिव्यक्त करती कलाकार विपुल कुमार की नई कलाकृतियां कला प्रेमियों के सामने आईं। बीकानेर हाउस के सीसीए भवन में रेशम चोर्डिया आर्ट एक्सप्लोर की ओर से तप और तपिश शीर्षक से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का संयोजन अनिता दुबे ने किया है। प्रदर्शनी में विपुल कुमार की नई कृतियों को प्रस्तुत किया गया है। तप और तपिश शीर्षक अपने भीतर साधना, संघर्ष और अनुभवों की गर्माहट जैसे भाव समेटे हुए है। संवाद