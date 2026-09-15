Delhi News: सोनिया माथुर व मोनिका अरोड़ा दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य नामित

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर और अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा को दिल्ली बार काउंसिल में महिला सदस्य के रूप में सह-विकल्प (को-ऑप्ट) किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर और अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा को दिल्ली बार काउंसिल का महिला सदस्य नामित किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश के अनुपालन में दिल्ली बार काउंसिल के गठन को पूरा करने के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य बार काउंसिल में सह-विकल्पित किए जाने वाले दो महिला सदस्यों का नामांकन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा पूर्व महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीशों या बार में अच्छी स्थिति वाली वरिष्ठ महिला सदस्यों में से किया जाएगा। ब्यूरो



सोनिया माथुर व मोनिका अरोड़ा दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य नामित