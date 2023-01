Delhi: कोहरे से घिरा राजधानी दिल्ली का आसमान, धूप निकलने के आसार नहीं, जानें आज का AQI

दिल्ली-एनसीआर में पिछले दो दिनों से ठंड से राहत मिलने के बाद रविवार को मौसम कुछ बदला-बदला नजर आ रहा है। आज सुबह से राजधानी दिल्ली में बादल छाए हुए हैं और धूप निकलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही हैं। स्मॉग दिल्ली को घेरे हुए नजर आया। वायु गुणवत्ता 245 के समग्र AQI के साथ "खराब" श्रेणी में दर्ज किया गया है।

Delhi | Smog engulfs Delhi, air quality is in "poor" category with an overall AQI of 245.



(Top 2 pics- Lodhi road, bottom 2 pics - India Gate) pic.twitter.com/h5N3VeUozG