फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Sister refused marriage brother abducted Accused called mother with a demand child rescued after four days in

लड़की ने शादी से किया इनकार तो भाई को उठाया: आरोपी ने मां को कॉल कर रखी ये शर्त, चार दिन बाद बच्चा बरामद

Sat, 05 Sep 2026 07:46 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 07:46 PM IST
सार

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बहन के शादी से इनकार करने से नाराज एक युवक धर्मपाल ने उसके 11 साल के छोटे भाई का ही अपहरण कर लिया। आरोपी ने बच्चे की मां को फोन कर धमकी दी कि यदि उसकी बेटी को उसके पास नहीं भेजा गया तो वह बच्चे को जान से मार देगा।

विज्ञापन
Sister refused marriage brother abducted Accused called mother with a demand child rescued after four days in
बच्चे का अपहरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बहन के शादी से इनकार करने से नाराज एक युवक धर्मपाल ने उसके 11 साल के छोटे भाई का ही अपहरण कर लिया। आरोपी ने बच्चे की मां को फोन कर धमकी दी कि यदि उसकी बेटी को उसके पास नहीं भेजा गया तो वह बच्चे को जान से मार देगा। मामले की सूचना मिलते ही जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए करीब चार दिन की लगातार दबिश के बाद बच्चे को आजादपुर फ्लाईओवर के पास से सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया है।

विज्ञापन


उत्तर पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि 31 अगस्त को जहांगीरपुरी थाना पुलिस को 11 साल के बच्चे के लापता होने की शिकायत मिली। उसकी मां ने बताया कि बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं आया। इस दौरान मां के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को धर्मपाल बताया और कहा कि बच्चा उसके कब्जे में है। कासगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला धर्मपाल परिवार का पहले से परिचित था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन


जांच में पता चला कि आरोपी बच्चे की बड़ी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती ने उसके साथ रिश्ता रखने से इनकार कर दिया था। अपहरण के बाद आरोपी ने बच्चे की मां को फोन कर धमकी दी कि युवती को उसके पास भेजे नहीं तो बच्चे की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस टीम को तकनीकी जांच से आरोपी की लोकेशन लोनी गाजियाबाद यूपी का मिला। पुलिस ने वहां दबिश देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले आरोपी बच्चे को लेकर दिल्ली की ओर आने लगा। पीछा करते हुए पुलिस टीम आजादपुर फ्लाईओवर के पास बच्चे को आरोपी के कब्जे से सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी धर्मपाल को पकड़ लिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले आरोपी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ते ही पुलिस ने उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे के सुरक्षित मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अपहरण की पूरी साजिश का पता लगा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed