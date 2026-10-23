Delhi News: सवा बनीं एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी

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यमुना सिटी(संवाद)। मिशन शक्ति के तहत शुक्रवार को जेवर ब्लॉक में छात्राओं को आगे बढ़ने और जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान पीएम श्री कम्पोजिट विद्यालय जेवर-1 की कक्षा छह की छात्रा सवा को एक दिन का खंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल ने छात्रा को पद का कार्यभार सौंपा और उसके कामकाज व अधिकारों के बारे में बताया। एक दिन की खंड शिक्षा अधिकारी बनने पर छात्रा सवा को शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला। सुनील दत्त मुदगल ने उसे बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए किस तरह की जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं और विभागीय कार्यों को किस प्रकार किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का संदेश देना रहा। सवा ने अपने हाथों से महात्मा गांधी की तस्वीर बनाकर खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल को भेंट की। छात्रा की इस रचनात्मक पहल की सराहना की गई। इसके अलावा कक्षा छह की छात्रा नैन्शी ने भी अपने हाथों से लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर बनाकर खंड शिक्षा अधिकारी को भेंट की।