दिल्ली: कारोबार के लिए 100 से ज्यादा मंजूरियां अब एक क्लिक पर उपलब्ध, 8 लाख से ज्यादा कारोबारियों को राहत

दिल्ली में कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए जरूरी मंजूरियां एक क्लिक में मिलेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी 15 विभागों की 50 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं, अगले महीने 21 और विभागों की 100 से अधिक सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली के करीब आठ लाख से अधिक व्यापारियों और उद्यमियों को सरकारी मंजूरियां लेने में सहूलियत मिलेगी।

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