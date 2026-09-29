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दिल्ली: रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने जा रहा बदमाश गिरफ्तार, अंबाला में सोना लूट में वांछित है हरेंद्र नागर

Tue, 29 Sep 2026 05:14 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 05:14 AM IST
सार

हिमांशु भाऊ से जुड़ा होने का दावा करने वाला अंतरराज्यीय बदमाश हरेंद्र नागर उर्फ केडी एक करोड़ रुपये की रंगदारी नहीं देने पर रोहिणी के फाइनेंसर की हत्या करने दिल्ली आ रहा था। इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बदमाश को गिरफ्तार कर फाइनेंसर को बचा लिया।

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Criminal arrested for attempting murder for not paying extortion money Harendra Nagar wanted in Ambala gold r
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमांशु भाऊ से जुड़ा होने का दावा करने वाला अंतरराज्यीय बदमाश हरेंद्र नागर उर्फ केडी एक करोड़ रुपये की रंगदारी नहीं देने पर रोहिणी के फाइनेंसर की हत्या करने दिल्ली आ रहा था। इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बदमाश को गिरफ्तार कर फाइनेंसर को बचा लिया। उसके पास से दो आधुनिक अवैध पिस्तौल और 14 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी अंबाला में 18 अगस्त, 26 को हुई 1.5 किलो सोना लूट की वारदात में वांछित है।

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अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने बताया कि वीपीओ बंबावड़, तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी ने भाऊ गैंग से अपने संबंध का खुलासा किया। उसने बताया कि उसका साथी दीपक हथियार और कारतूस सप्लाई करता था। वह पहले दिल्ली और हरियाणा में दर्ज चार आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर को आरोपी के बारे में सचूना मिली थी। उस पर रोहिणी सेक्टर-7 के रहने वाले फाइनेंसर अजय यादव उर्फ बॉस से सुरक्षा के नाम पर 1 करोड़ रुपये की मांग करने का आरोप है। पुलिस टीम ने रोहिणी के सेक्टर-24 में घेराबंदी कर आरोपी हरेंद्र नागर उर्फ केडी (33) को गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी ने बताया कि उसने साथी दीपक के साथ फाइनेंसर से पैसे ऐंठने की साजिश रची थी। फाइनेंसर ने रंगदानी देने से मना किया तो उसे खत्म करने के इरादे से दिल्ली आया था। उसने बताया कि हरियाणा के अंबाला में अपने साथियों दीपक, छोटू और अन्य लोगों के साथ सोने की लूट की थी। लूटे गए सोने के गहने उसका साथी दीपक बेचने ले गया था।

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