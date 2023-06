Delhi Crime: बिश्नोई गैंग का वांटेड अपराधी कपिल सांगवान गिरफ्तार, पिस्टल के साथ कारतूस बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नजफगढ़ जोन किसान मोर्चा के अध्यक्ष और स्थानीय बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला हत्या के मामले में शामिल लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का वांटेड अपराधी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरफ्तार हो गया है। अपराधी के पास से पुलिस को एक 7.65 पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मिले हैं।

Delhi | A wanted criminal of Kapil Sangwan aka Nandu-Lawrence Bishnoi syndicate involved in the murder of Surinder Matiala, President of Najafgarh zone Kisan Morcha & local BJP leader, apprehended by Delhi Police Special Cell. One sophisticated pistol of 7.65 calibre with three…