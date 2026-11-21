रोशनी से नहाए मंच पर कैलाश खेर की बुलंद आवाज गूंज रही थी और सामने हजारों की संख्या में दर्शक हर धुन के साथ झूम रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। संगीत के वाद्य यंत्र खामोश हो गए, लेकिन कैलाश की आवाज नहीं थमी। उन्होंने बिना किसी साज के शब्दों को ही सुर बना लिया। खुद को जिद्दी और अड़ियल बताते हुए दर्शकों से सुर मिलाने को कहा तो पूरा सेंट्रल पार्क उनकी आवाज के साथ गुनगुनाने लगा। कुछ देर बाद रोशनी लौटी और संगीत की महफिल फिर अपने पूरे रंग में आ गई। इस शाम की एक खास झलक तब देखने को मिली, जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कैलाश के साथ सुर मिलाए। ‘तू जाने ना’ के बोलों पर दोनों की आवाज एक साथ गूंजी तो दर्शकों का उत्साह और बढ़ गया।

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कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार शाम आयोजित मेहर रंगत 2026 में लोक संगीत, सूफी सुरों और लोकप्रिय फिल्मी गीतों का ऐसा संगम देखने को मिला, जिसमें मंच पर कैलाश खेर की आवाज थी तो उसके नीचे देश की लोक कलाओं के रंग बिखरे थे। महोत्सव की शुरुआत कैलाश ने अपने लोकप्रिय गीत ‘तौबा-तौबा’ से की। फिर उन्होंने फिल्म बाहुबली का गीत ‘कौन हैं वो’ सुनाया। इसके बाद बाहुबली-2 का ‘जय जयकारा’ गाकर माहौल में जोश भर दिया। फिर कैलाश के सूफी गीत ‘तेरी दीवानी’ की बारी आई। ‘प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवाली….’ की धुन छिड़ते ही दर्शक झूम उठे। इसके बाद ‘चक लेन दे’ की धुन ने भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया।गीतों के बीच कैलाश दर्शकों से संवाद भी करते रहे। दिल्ली के मिजाज पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली में चाहे जेब में पैसे कम हों, लेकिन तेवर में कमी नहीं होती। यह दिल्ली वालों को वरदान में मिला है। उनकी इस बात पर दर्शक खूब हंसे। फिर एक के बाद एक गीतों के साथ शाम संगीत और मस्ती के रंग में रंगती चली गई।महोत्सव में संगीत के साथ लोक कलाओं की समानांतर प्रस्तुतियां भी चलती रहीं। इधर सबसे ऊंचे मंच पर कैलाश खेर गीत सुना रहे थे तो नीचे बने मंच पर विशाल कठपुतली प्रदर्शन ने दर्शकों का ध्यान खींचा। दो युवा कलाकारों के जोड़े ने आग के साथ करतब करते हुए नृत्य प्रस्तुत किया। राजस्थान से आए कलाकारों के समूह ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य पेश किया। इस तरह एक ही समय में ऊपर के मंच पर आधुनिक और सूफी संगीत की गूंज थी तो नीचे देश की पारंपरिक कलाओं की झलक दिखाई दे रही थी।मेहर रंगत का सातवां संस्करण कैलाश खेर के पिता पंडित मेहर सिंह खेर की स्मृति में आयोजित किया गया। वे निर्गुणी लोकगीत परंपरा के सम्मानित संगीतकार थे। वहीं महोत्सव का उद्देश्य देश की लोक विरासत को मंच देना और सांस्कृतिक विविधता के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस बार पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया ने मालवा की लोक परंपरा में कबीर की रचनाएं प्रस्तुत कीं। पद्मश्री दादी पुदुमजी ने इशारा कठपुतली थिएटर के जरिए अपनी कला दिखाई। राजस्थान के हीरा सपेरा और उनके समूह ने कालबेलिया नृत्य पेश किया, जबकि नाथूलाल सोलंकी ने पारंपरिक नगाड़ा वादन किया। आमिर भियानी के नेतृत्व में आर भारत ब्रास बैंड और फायर राजा व फायर रानी के अग्नि प्रदर्शन ने भी कार्यक्रम में रंग भरे।