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Hindi News ›   Delhi ›   Married six months ago; killed wife and consumed a poisonous substance.

Delhi News: छह महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी की हत्या कर खाया जहरीला पदार्थ

Thu, 03 Sep 2026 08:18 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:18 PM IST
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Married six months ago; killed wife and consumed a poisonous substance.
पति अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक, होश में आने का इंतजार
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मनमुटाव की वजह से अलग रह रहे थे दोनों, मिलने का दबाव बना रहा था पति

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में स्थित प्रिंस होटल के कमरे में पति ने पत्नी की चाकू से हत्या कर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पति की पहचान राजस्थान के फोलदीपुर निवासी प्रकाश सिंह (27) और मृतक पत्नी की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी शिवानी (26) के रूप में हुई है। प्रकाश को पुलिस ने एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। पुलिस दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर कॉल, चैट और मैसेज की जांच कर हत्या की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है।
प्रकाश और शिवानी की शादी 6 महीने पहले हुई थी। दोनों एक महीने तक राजस्थान में साथ रहे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। प्रकाश से मनमुटाव के चलते शिवानी दिल्ली चली आई और पुरानी दिल्ली में किराये का मकान लेकर रहने लगी। साथ ही ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। दोनों के बीच झगड़े के बाद भी वीडियो कॉल पर बात हुआ करती थी। शिवानी से दिल्ली आकर मिलने के लिए प्रकाश लगातार उस पर दबाव बना रहा था। वह बुधवार को राजस्थान से दिल्ली पहुंचा। इसके बाद उसने शिवानी को कॉल कर होटल में बुलाया। पुलिस को आशंका है कि प्रकाश हत्या और खुदकुशी की साजिश रचकर ही दिल्ली आया था।
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उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि दोनों बुधवार दोपहर 3.20 बजे होटल पहुंचे थे। इस दौरान थोड़ी देर बाद प्रकाश ने चाकू से हमला कर दिया। शिवानी के पेट और छाती में हमले के निशान मिले हैं। अगली सुबह कमरे से किसी प्रकार की हलचल नहीं होने पर होटल कर्मियों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस होटल पहुंची और कमरा खोला तो शिवानी खून से लथपथ मिली और प्रकाश बेहोश अवस्था में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने दोनों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शिवानी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मोर्चरी भेज दिया।
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