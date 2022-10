Delhi: कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह का एम्स में कैंसर से निधन, बेटी ने दी जानकारी

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता और दिवंगत सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह का मंगलवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कैंसर से निधन हो गया। अल्ताफ अहमद शाह की बेटी रुवा शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। रुवा ने ट्विटर पर लिखा, 'अबू ने एम्स, नई दिल्ली में एक कैदी के रूप में अंतिम सांस ली।'

Abu breathed his last at AIIMS, New Delhi. As a prisoner. https://t.co/EqxGyappW0