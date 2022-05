{"_id":"627c46907df4fb6fc84d1682","slug":"inflation-hit-even-on-breakfast-quality-was-compromised-along-with-quantity","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाश्ते पर महंगाई की मार: तीन महीने में 100 रुपये पार, मात्रा के साथ गुणवत्ता से भी समझौता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संतोष कुमार, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 12 May 2022 04:58 AM IST