फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Four players selected in football trials

Delhi News: फुटबॉल ट्रायल में चार खिलाड़ियों का चयन

Fri, 23 Oct 2026 07:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
Four players selected in football trials
जिला खेल कार्यालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा आज एस्टर पब्लिक स्कूल में फुटबॉल ट्रायल आयोजित कराया गय
फोटो --
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर गौतमबुद्ध नगर में शुक्रवार को जिला स्तरीय ट्रायल हुए। ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चार खिलाड़ियों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए हुआ हैं। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा-2 स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल के फुटबॉल परिसर में जिला स्तरीय फुटबॉल ट्रायल हुए। ट्रायल में सुमित कुमार प्रजापति, सागर, नितिन कुमार व प्रत्यूष सिंह ने बेहतर प्रदर्शन किया और अपना चयन 24 अक्तूबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाले मंडलीय ट्रायल के लिए पक्का किया हैं। मंडलीय ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। यह प्रतियोगिता 28 अक्टूबर से 04 नवंबर तक गोंडा स्थित क्षेत्रीय खेल कार्यालय में आयोजित होगी। चयनित खिलाड़ियों को अगले चरण में जगह बनाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed