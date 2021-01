किसान आंदोलन से जुड़े 32 संगठन कर रहे सरकार के प्रस्ताव पर विचार, सुप्रीम कोर्ट कमेटी की बैठक जारी

सार दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। तमाम परेेशानियों के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीें हैं और उनका कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं कल सरकार और किसानों के बीच बुधवार को हुई 10वें दौर की वार्ता के बाद ऐसा माना जा रहा है कि समस्या का कोई हल निकल सकता है। किसान आज अपनी बैठक में सरकार द्वारा समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आंदोलन का भविष्य क्या है। वहीं आज किसानों का एक दल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी मिलेगा और 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर चर्चा करेगा। पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

Delhi: A meeting between senior police officers and farmers will take place today on the farmers' Republic Day tractor rally