Delhi News: दिल्ली पुलिस के नाम पर एक्स को भेजा फर्जी नोटिस

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न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ को एक्स के वकील ने बताया कि कंपनी ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) के अकाउंट बंद नहीं किए हैं। नोटिस भेजने वाले की पहचान के लिए पुलिस से शिकायत की गई है। दोनों संगठनों ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त के नाम से एक्स को नोटिस भेजे गए थे। इनमें तीन घंटे के भीतर कुछ पोस्ट हटाने और दोनों संगठनों के अकाउंट बंद करने को कहा गया था। संगठनों का आरोप था कि 31 अक्तूबर और दो नवंबर को भेजे गए इन नोटिस में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। संवाद