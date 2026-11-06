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Delhi News: दिल्ली पुलिस के नाम पर एक्स को भेजा फर्जी नोटिस

Fri, 06 Nov 2026 06:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:26 PM IST
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Fake notice sent to X in the name of Delhi Police
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के नाम पर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को दो संगठनों के अकाउंट बंद करने का फर्जी नोटिस भेजा था। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक्स की ओर से यह जानकारी दी गई। कंपनी ने बताया कि उसने इस मामले में दिल्ली पुलिस से शिकायत की है।
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न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ को एक्स के वकील ने बताया कि कंपनी ने इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) के अकाउंट बंद नहीं किए हैं। नोटिस भेजने वाले की पहचान के लिए पुलिस से शिकायत की गई है। दोनों संगठनों ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त के नाम से एक्स को नोटिस भेजे गए थे। इनमें तीन घंटे के भीतर कुछ पोस्ट हटाने और दोनों संगठनों के अकाउंट बंद करने को कहा गया था। संगठनों का आरोप था कि 31 अक्तूबर और दो नवंबर को भेजे गए इन नोटिस में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। संवाद
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