Delhi News: निबंध व क्विज विजेताओं को मिले मेरिट प्रमाणपत्र
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:14 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:14 PM IST
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- निर्वाचन साक्षरता क्लबों के तहत आयोजित हुईं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं
- जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर किया सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में निर्वाचन साक्षरता क्लबों (ईएलसी) के तहत आयोजित जिला स्तरीय निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाणपत्र वितरित किए गए। प्रमाणपत्र वितरण समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अजय कुमार, आईएएस और एसडीएम (निर्वाचन), उत्तर-पूर्वी दिल्ली ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से आयोजित इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता जागरूकता से संबंधित जानकारी को बढ़ावा देना था। निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े विषयों पर अपनी समझ प्रस्तुत करने का अवसर मिला। निर्वाचन साक्षरता क्लबों के तहत विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों के जरिए युवाओं को चुनाव और मतदाता सहभागिता से जुड़े विषयों से परिचित कराया जाता है। कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं में उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यह आयोजन उत्तर-पूर्वी दिल्ली में निर्वाचन साक्षरता क्लबों के तहत युवाओं के बीच चुनावी जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का हिस्सा था।
---मोहित
विज्ञापन
- जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर किया सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में निर्वाचन साक्षरता क्लबों (ईएलसी) के तहत आयोजित जिला स्तरीय निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाणपत्र वितरित किए गए। प्रमाणपत्र वितरण समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अजय कुमार, आईएएस और एसडीएम (निर्वाचन), उत्तर-पूर्वी दिल्ली ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से आयोजित इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता जागरूकता से संबंधित जानकारी को बढ़ावा देना था। निबंध और क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े विषयों पर अपनी समझ प्रस्तुत करने का अवसर मिला। निर्वाचन साक्षरता क्लबों के तहत विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, मतदाता अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों के जरिए युवाओं को चुनाव और मतदाता सहभागिता से जुड़े विषयों से परिचित कराया जाता है। कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं में उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मेरिट प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यह आयोजन उत्तर-पूर्वी दिल्ली में निर्वाचन साक्षरता क्लबों के तहत युवाओं के बीच चुनावी जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का हिस्सा था।
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