{"_id":"6286da619ee27f092c346172","slug":"drinking-water-crisis-has-deepened-in-30-percent-areas-of-the-delhi-haryana-behind-the-shortage","type":"story","status":"publish","title_hn":"Water Crisis In Delhi : राजधानी के 30 फीसदी इलाकों में गहरा गया है पेयजल संकट, किल्लत का कारण हरियाणा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 20 May 2022 05:31 AM IST