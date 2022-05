{"_id":"62940de1f911e43be41b5476","slug":"delhi-news-municipal-corporation-has-set-a-big-target-for-plantation-20-new-mini-forests-will-be-developed","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Delhi News: नगर निगम ने पौधरोपण के लिए तय किया बड़ा लक्ष्य, 20 नए मिनी फॉरेस्ट होंगे विकसित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 30 May 2022 06:14 AM IST