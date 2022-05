{"_id":"628066a9b3b7fb65805eb621","slug":"delhi-health-minister-satyendar-jain-said-india-is-not-behind-developed-countries-in-the-treatment-of-cancer","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले- कैंसर के इलाज में भारत विकसित देशों से पीछे नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sun, 15 May 2022 08:04 AM IST