दिल्ली सरकार की सौर ऊर्जा नीति: अब शून्य लागत पर लगेगा सोलर रूफटॉप, 2.30 लाख घरों को मिलेगी मुफ्त सोलर बिजली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति का विजन साझा किया। सरकार का लक्ष्य बिजली बिल पर केवल सब्सिडी देना नहीं है। इसका उद्देश्य दिल्ली के घरों को बिजली पैदा करने वाले घरों में बदलना है। नई नीति के तहत सोलर रूफटॉप लगाने के लिए अग्रिम वित्तीय सहायता मॉडल को प्राथमिकता मिलेगी। यह मॉडल आवर्ती प्रोत्साहन की जगह लागू होगा। तीन किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम की लागत सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। दिल्ली सरकार भी 78,000 रुपये की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। सोलर सिस्टम की कुल लागत का शेष अंतर भी सरकार पूरा करेगी।

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