{"_id":"628062bd2e150416117648d4","slug":"delhi-government-approved-the-formation-of-dental-surgeon-cadre-paving-the-way-for-government-jobs-for-dentists","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खुशखबरी: दिल्ली सरकार ने डेंटल सर्जन कैडर गठन को दी मंजूरी, दंत चिकित्सकों की सरकारी नौकरी का रास्ता साफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sun, 15 May 2022 07:48 AM IST