दिल्ली के राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक मकान की पहली मंजिल पर बैठकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे थे। पुलिस ने मौके से आठ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और रुपये गिनने की मशीन बरामद की है। लैपटॉप की जांच में सट्टेबाजी से संबंधित डाटा भी मिला है।

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