दिल्ली में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी: फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐंठे रुपये, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

दिल्ली में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी बैंक प्रतिनिधि बनकर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देते थे। उन्होंने पीड़ितों से क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल की थी। 9 सितंबर को करावल नगर निवासी प्रशांत शर्मा की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। शर्मा को बैंक प्रतिनिधि का फोन आया, जिसने क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने आरोपियों द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइट पर अपनी गोपनीय जानकारी डाली। इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर 31,663 रुपये के अनधिकृत लेनदेन किए गए। धोखाधड़ी से मिले पैसों से एक ग्राम सोने की ईंट खरीदी गई, जो तिलक नगर डिलीवर हुई। पुलिस ने 9 सितंबर को करण और राकेश को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद फैजान, गौरव और रौनक को भी पकड़ा गया।

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