दिल्ली में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी: फर्जी वेबसाइट बनाकर ऐंठे रुपये, पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार
दिल्ली में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी बैंक प्रतिनिधि बनकर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देते थे। उन्होंने पीड़ितों से क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल की थी।
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दिल्ली में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी बैंक प्रतिनिधि बनकर क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का झांसा देते थे। उन्होंने पीड़ितों से क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल की थी। 9 सितंबर को करावल नगर निवासी प्रशांत शर्मा की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ। शर्मा को बैंक प्रतिनिधि का फोन आया, जिसने क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने आरोपियों द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइट पर अपनी गोपनीय जानकारी डाली। इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर 31,663 रुपये के अनधिकृत लेनदेन किए गए। धोखाधड़ी से मिले पैसों से एक ग्राम सोने की ईंट खरीदी गई, जो तिलक नगर डिलीवर हुई। पुलिस ने 9 सितंबर को करण और राकेश को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद फैजान, गौरव और रौनक को भी पकड़ा गया।
गिरोह की कार्यप्रणाली
करण और राकेश मंगोलपुरी से एक कॉल सेंटर चलाकर संभावित पीड़ितों से संपर्क करते थे। वे पीड़ितों को असली बैंकों जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट पर भेजते थे। पीड़ितों द्वारा जानकारी डालने पर उसका इस्तेमाल अनधिकृत लेनदेन के लिए होता था। फैजान ने इन कॉलर्स को सिम कार्ड और मोबाइल फोन उपलब्ध कराए। गौरव शर्मा ने कथित तौर पर यह फर्जी वेबसाइट बनाई और चलाई थी, जिसके लिए रौनक ने भुगतान किया।
आरोपियों का विवरण और बरामदगी
पुलिस ने करण से एक मोबाइल फोन और करण-राकेश से आठ अन्य मोबाइल फोन बरामद किए। गौरव के पास से एक लैपटॉप मिला, जिसका इस्तेमाल फर्जी वेबसाइट बनाने में हुआ। आरोपियों से बरामद मोबाइल फोन से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की 14 शिकायतें जुड़ी हैं। 10वीं पास करण और 8वीं पास राकेश जूते-चप्पल विक्रेता हैं, जिन पर पहले चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। फैजान लूट, चोरी और धोखाधड़ी के तीन मामलों में शामिल रहा है।