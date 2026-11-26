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पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित एक कैफे में 22 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पूर्वी दिल्ली पुलिस से तीन दिन के अंदर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने इस संबंध में पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखा है। आयोग ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से अब तक की गई कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच की स्थिति की जानकारी मांगी है। आयोग का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में तुरंत कार्रवाई करना और पीड़िताओं को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है। ब्यूरो