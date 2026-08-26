Delhi News: ट्रक और डीटीसी बस की टक्कर, तीन लोग घायल

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दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि यह दुर्घटना धौला कुआं की ओर दिल्ली छावनी फ्लाईओवर के पास थिरैया सिग्नल के पास हुई। दुर्घटना के संबंध में दिल्ली कैंट थाने में सुबह लगभग 8:23 बजे सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी घायलों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि ट्रक एटा निवासी प्रीतम चला रहा था और इसमें बिहार के रहने वाले सनोज और रोशन सवार थे। तीनों दिल्ली छावनी बोर्ड के कर्मचारी थे और दुर्घटना के समय ड्यूटी पर थे।पुलिस उपायुक्त गोयल ने बताया कि हादसे में प्रीतम और सनोज को चोटें आईं। डीटीसी बस को सोनीपत निवासी 45 वर्षीय कश्मीरी सिंह चला रहे थे। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित पाए गए। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो