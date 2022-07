Corona in Delhi: दिल्ली में नियंत्रण में है कोरोना की स्थिति, केजरीवाल बोले- वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज जरूर लें

दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्लीवासियों को ढांढस बंधाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के हालात नियंत्रण में हैं। मैं सभी योग्य लोगों से आग्रह करता हूं कि वे दिल्ली में नि:शुल्क दी जाने वाली वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी लें। ये डोज मोहल्ला क्लीनिक पर भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब तक 3.53 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं।

COVID-19 situation in Delhi is under control. I appeal to all eligible citizens to take 'precaution dose' of the COVID19 vaccine provided for free in Delhi. It will also be administered at Mohalla Clinics. 3.53 crore vaccine doses administered so far in Delhi: CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/o1LlCBH7kG