दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्रह्मस्थानम महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने परम पूज्य माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने अम्मा के निःस्वार्थ सेवा और करुणा के संदेश को नमन किया।

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इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ किया। यह पहल अमृता श्री स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के नाम से जानी जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह प्रयास देश के 21 राज्यों में चलाया जाएगा। इसके तहत 15,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। इन समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम होगा।इस विशेष अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इनमें सांसद बांसुरी स्वराज प्रमुख रूप से शामिल थीं। विधायक शिखा रॉय और गजेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। अन्य कई महत्वपूर्ण हस्तियां भी इस समारोह का हिस्सा बनीं।