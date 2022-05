{"_id":"628d7962f8f07405b25e779d","slug":"arvind-kejriwal-praises-bhagwant-mann-on-vijay-singla-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"Arvind Kejriwal: विजय सिंगला मामले पर बोले अरविंद केजरीवाल- बगैर भ्रष्टाचार भी चल सकती है सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 25 May 2022 06:03 AM IST