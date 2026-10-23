फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   A transformed landscape over five years

Delhi News: पांच साल में बदली तस्वीर, प्री-स्कूल की ओर बढ़े नन्हे कदम

Fri, 23 Oct 2026 06:45 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
A transformed landscape over five years
- प्री-स्कूल जाने वाले 2 से 4 वर्ष के बच्चों का अनुपात 16.6 से बढ़कर 24.1 फीसदी हुआ
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। जिले में पहले के मुकाबले अधिक नन्हे बच्चे औपचारिक स्कूली शिक्षा की शुरुआत से पहले ही प्री-स्कूल की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े जिले में शुरुआती बाल शिक्षा के प्रति बढ़ती भागीदारी दिखा रहे हैं। वर्ष 2019-21 में दो से चार वर्ष की उम्र के 16.6 फीसदी बच्चे प्री-स्कूल जाते थे, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 24.1 फीसदी हो गया। यानी पांच साल के भीतर प्री-स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्री-स्कूल में बच्चों को खेल, गतिविधियों, बातचीत और सामूहिक सहभागिता के जरिये सीखने का अवसर मिलता है। इससे प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश से पहले बच्चों को शैक्षिक माहौल समझने में मदद मिल सकती है। ये बच्चे में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, नर्सरी में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु तीन वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। यह नियम देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।
विज्ञापन


पांच साल में छोटे बच्चों की आबादी का अनुपात स्थिर
एनएफएचएस के आंकड़ों के मुताबिक, जिले में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी का अनुपात दोनों सर्वेक्षणों में 8.3 फीसदी रहा। वर्ष 2019-21 और 2023-24 के बीच इस अनुपात में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ। इसके बावजूद दो से चार वर्ष के बच्चों के प्री-स्कूल जाने का अनुपात बढ़ना शुरुआती शिक्षा में भागीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल रही शुरुआती शिक्षा
छोटे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में आंगनबाड़ी केंद्रों की भी अहम भूमिका है। यहां पर बच्चों को खेल, कहानी, कविता और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शुरुआती शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। इससे बच्चों को सीखने का माहौल मिलता है और उनमें भाषा, सामाजिक व्यवहार और बुनियादी कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। प्री-स्कूल शिक्षा के प्रति बढ़ती भागीदारी के बीच आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्री-स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात बढ़ना सकारात्मक संकेत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed