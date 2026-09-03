Delhi News: 10 सितंबर से 36 दिन का ब्लॉक, कई ट्रेनों का रूट बदलेगा, कुछ रद्द होंगी

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे अपग्रेडेशन कार्यों के कारण 10 सितंबर से 15 अक्तूबर तक 36 दिनों का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लागू किया जाएगा। इसके चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाएगा, कुछ को रद्द किया जाएगा और कुछ का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित होगा।इस अवधि के दौरान कुल 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें दिल्ली-कालका एक्सप्रेस, कालका-अंबाला पैसेंजर, चंडीगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस, चंडीगढ़-फिरोजपुर एक्सप्रेस, जालंधर-अंबाला पैसेंजर, अंबाला-दौलतपुर चौक पैसेंजर और अंबाला-जालंधर पैसेंजर शामिल हैं। छह ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले या प्रारंभिक स्टेशन से ही शुरू होंगी।रामनगर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 14, 21, 28 सितंबर और 5, 12 अक्तूबर को अंबाला कैंट तक ही संचालित होगी और वहीं से वापस शुरू होगी। अजमेर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 11 से 13 अक्तूबर के बीच 13 दिनों के लिए अंबाला कैंट पर शॉर्ट टर्मिनेट और ओरिजिनेट होगी।उदयपुर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 23 सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच 6-7 दिनों के लिए अंबाला कैंट तक ही चलेगी। ट्रेन अंबाला में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलेगी, बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 1 के। इस प्रकार अंबाला-चंडीगढ़ सेक्शन आंशिक रूप से रद्द रहेगा। दो ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, जिससे वे चंडीगढ़ और आसपास के कुछ स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी।लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस 3 और 10 अक्तूबर को अंबाला-सिरहिंद-सानेहवाल मार्ग से डायवर्ट होगी। इस दौरान चंडीगढ़, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) और न्यू मोरिंडा स्टेशनों पर नहीं जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए और भीड़ कम करने के उद्देश्य से 10 सितंबर से 15 अक्तूबर तक 8 ट्रेनों को साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। इनमें संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, टाटानगर-जम्मूतवी एक्सप्रेस (8 सितंबर से 13 अक्टूबर तक), आगरा-होशियारपुर एक्सप्रेस, सहरसा-अमृतसर एक्सप्रेस और अमृतसर-देहरादून एक्सप्रेस शामिल हैं।इसके अतिरिक्त 10 सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच 76 ट्रेनों की बर्थिंग (प्लेटफॉर्म आवंटन) में भी बदलाव किया गया है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम या 139 पर अपनी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी अवश्य जांच लें।