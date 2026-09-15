फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   14 MCD Ayurveda centres in dilapidated buildings shut down move follows Satya Niketan incident in delhi

दिल्ली: जर्जर भवनों में एमसीडी के 14 आयुर्वेद केंद्र बंद, सत्य निकेतन हादसे के बाद उठाया कदम

Tue, 15 Sep 2026 06:07 AM IST
Digvijay Singh विनोद डबास, अमर उजाला, दिल्ली
विनोद डबास, अमर उजाला, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 06:07 AM IST
सार

सत्य निकेतन में जर्जर इमारत गिरने के हादसे के बाद एमसीडी ने अपने भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एमसीडी ने अपने 14 आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों को जर्जर और असुरक्षित पाए जाने के बाद तत्काल बंद कर दिया है।

विज्ञापन
14 MCD Ayurveda centres in dilapidated buildings shut down move follows Satya Niketan incident in delhi
एमसीडी मुख्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सत्य निकेतन में जर्जर इमारत गिरने के हादसे के बाद एमसीडी ने अपने भवनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एमसीडी ने अपने 14 आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों को जर्जर और असुरक्षित पाए जाने के बाद तत्काल बंद कर दिया है। इन केंद्रों में मरीजों का इलाज और कर्मचारियों का कामकाज रोक दिया गया है।

विज्ञापन


खास बात यह है कि संबंधित केंद्र प्रभारियों की रिपोर्ट के माध्यम से इन भवनों की खराब हालत की जानकारी एमसीडी के सामने आई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्रों को बंद करने का फैसला किया। सत्य निकेतन में जर्जर भवन गिरने से हुई जनहानि के बाद एमसीडी के सामने शहरभर में खतरनाक और जर्जर इमारतों की जांच तथा कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद निगम ने ऐसे भवनों पर विशेष फोकस बढ़ाया है। इसी कड़ी में एमसीडी की अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले भवन भी जांच के दायरे में आए हैं। 
विज्ञापन


आयुर्वेद विभाग का मानना है कि असुरक्षित भवनों में स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखकर मरीजों और कर्मचारियों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। इसलिए पहले उन्हें इन भवनों से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। बंद किए गए आयुर्वेद केंद्रों में बल्लिमारान, कृष्णा नगर, पश्चिम आजाद नगर, गांधी नगर, नवादा, पहाड़ी धीरज, सीताराम बाजार, सुल्तानपुर माजरा, भरथल, कैर, ओंकार नगर, आरबीटीबी अस्पताल, मुबारकपुर डबास और रोहताश नगर शामिल हैं। इन केंद्रों में आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में मरीज आयुर्वेदिक उपचार के लिए पहुंचते थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपनी ही इमारतों में जगह उपलब्ध कराने की कोशिश
एमसीडी अब इन केंद्रों को नजदीकी व्यावहारिक स्थानों पर स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है। निगम की कोशिश है कि केंद्रों को अपनी ही इमारतों में जगह उपलब्ध कराकर उसी वार्ड में संचालित किया जाए। इसके लिए इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और सीएसडी समेत संबंधित विभागों के भवनों में स्थान तलाशा जा रहा है। इससे मरीजों को उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed