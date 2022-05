{"_id":"626e1f66be5f6747ad4306c1","slug":"youth-will-handle-traffic-make-a-short-film-and-write-a-blog-chardham-yatra-2022-haridwar","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"युवा संभालेंगे चौराहों पर ट्रैफिक : कोई बनाएगा शॉर्ट फिल्म तो कोई लिखेगा ब्लॉग, पढ़िए इस अनोखे तरीके के पीछे क्या है वजह?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 01 May 2022 11:27 AM IST