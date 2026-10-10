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देहरादून: वसुंधरा झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने में जुटी टीम, माइनस पांच से आठ तक है तापमान

Sat, 10 Oct 2026 07:25 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 10 Oct 2026 07:25 PM IST
सार

चमोली की वसुंधरा झील पर कड़ाके की ठंड के बीच आपदा से पहले चेतावनी देने वाला सिस्टम स्थापित करने की कवायद जारी है। माइनस 5 से माइनस 8 डिग्री तापमान में टीम ने झील के पास डेरा डाल रखा है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रही है।

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Vasundhara Lake in chamoli team installs early warning system amid sub zero temperatures
अर्ली वार्निंग सिस्टम । - फोटो : संवाद

विस्तार
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चमोली जिले में स्थित वसुंधरा झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने में टीम जुटी हुई हैं। टीम ने वहीं पर कैंप किया हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वसुंधरा झील के निकट माइनस पांच से माइनस आठ तक तापमान है।

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कठिन परिस्थितियों के बाद भी टीम वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने का काम रही है। इस सिस्टम को सीबीआरआई ने विकसित किया है। टीम में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, एनडीआरएफ के सदस्य भी शामिल हैं। इससे झील के जलस्तर, तापमान, आर्द्रता, बारिश, हवा की गति आदि का पता रखा जाएगा। इसके अलावा बर्फ की गहराई, जल प्रवाह पर पर होने वाले बदलावों आदि पर नजर रखी जा सकेगी। 

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