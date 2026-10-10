देहरादून: वसुंधरा झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने में जुटी टीम, माइनस पांच से आठ तक है तापमान

चमोली जिले में स्थित वसुंधरा झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने में टीम जुटी हुई हैं। टीम ने वहीं पर कैंप किया हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वसुंधरा झील के निकट माइनस पांच से माइनस आठ तक तापमान है।

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