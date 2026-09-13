उत्तरकाशी: डीएम ने डख्याट गांव में लगाई चौपाल, सुनी समस्याएं; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को अपने दो दिवसीय यमुना घाटी भ्रमण के दौरान विकासखंड नौगांव के डख्याटगांव स्थित मंदिर प्रांगण में ग्रामीण चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए अवस्थापना विकास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और युवाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

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चौपाल में ग्राम प्रधान बिशाल सिंह सहित ग्रामीणों ने गांव की विभिन्न समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। सड़क सुविधा को लेकर ग्रामीणों ने डांडा गांव छानी से तटाऊ महाविद्यालय तक स्वीकृत करीब तीन किलोमीटर मोटर मार्ग के निर्माण में हो रही देरी का मामला उठाया। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मोटर मार्ग की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय की जर्जर स्थिति के साथ ही पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन की आवश्यकता भी बताई। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी नौगांव को नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधूरे पड़े कार्यों के कारण प्रभावित हो रही पेयजल आपूर्ति पर भी जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को नियमित पेयजल सुविधा मिल सके। युवाओं की समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय परिसर स्थित खेल मैदान के व्यवस्थीकरण और समतलीकरण के साथ ही युवाओं के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।ग्रामीण चौपाल के दौरान एक महिला ने अपनी दो वर्षीय बेटी आराध्या की आंख से संबंधित समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया। बालिका की कॉर्निया से जुड़ी समस्या की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद एसीएमओ को तत्काल बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बालिका के बेहतर उपचार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने तथा आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम चिकित्सा कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन में अनियमितता की शिकायत पर भी जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को लाभार्थियों की सूची का पुनः पारदर्शी तरीके से सत्यापन करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सके। चौपाल के दौरान रामलीला समिति के सदस्यों ने भी गांव की विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। समिति की ओर से सूक्ष्म अभिनय की प्रस्तुति भी दी गई, जिसकी जिलाधिकारी, अधिकारियों और ग्रामीणों ने सराहना की।